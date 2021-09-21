有「精靈系女神」封號的黎晏孜擁有令人稱羡的吃不胖體質，過去在日本唸書的她，特別想念日本人在中秋節必吃的「月見糰子」，没想到中秋節當天她收到日本友人寄給她的「月見糰子」禮盒，給了她一個大驚喜，讓她超感動，彷彿又回到當年在日本求學的日子。

「月見糰子」在手，讓黎晏孜享受偽出國的氛圍。(戴志揚翻攝)

因為疫情關係，許多人無法出國度假，喜愛出國旅遊和短期進修的黎晏孜，最近特別想念秋天的日本，無奈也只能透過網路與日本友人閒話家常。

黎晏孜之前在日本留學，對於中秋節感受特別深刻。她原本以為這只是華人的節慶，事實上，日本也有相應的慶典。在日本中秋節有很多不同的名稱，像是「十五夜」、「仲秋」、「芋名月」，所以當時在日本唸書的時候，除了可以感受到節慶的味道，也見識了不同以往的中秋節慶。

至於中秋節少不了的月餅，黎晏孜說，日本也有他們獨特的特色。由於疫情的關係，黎晏孜短期內無法出國，但今年中秋節，她收到日本朋友寄來了日本的月餅禮盒，讓她又驚又喜忍不住開心大叫「好像已經出國到了日本」。

相較於台灣稱呼叫做月餅，日本的月餅叫做月見糰子，主要是用上新粉搓成月亮的形狀，因為叫做「十五夜」，所以日本民眾會用十五顆月見糰子疊成的金字塔狀用來祭神，能夠在台灣吃到月見糰子，讓黎晏孜覺得非常新奇，也感受到日本友人温暖的情誼。

有趣的是，日本友人除了送上中秋祝福之外，也忍不住開玩笑地說「妳最適合吃月見糰子了，怎麼吃都不會胖。」