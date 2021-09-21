泡麵不僅省錢又方便，不過一名女網友指出，泡泡麵時不會料理包一起泡在熱水裡，而是先放在碗蓋上，待麵軟爛了才加入一起吃，她表示此舉動讓學校同寢室的室友超訝異，並好奇問及「大家都怎麼泡泡麵？」沒想到意外釣出藝人李易現身留言。

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》透露，自己家泡泡麵習慣性，先將滾燙的熱水加入泡麵碗中，料理包則是放在泡麵蓋子上，待裡面的麵泡軟了，才會將料理包丟入碗裡，「就算是滿漢大餐，那種比較有肉塊的料理包，也是這樣泡」。

不過原PO說，之前在學校宿舍這樣泡泡麵的時候，卻讓同寢室的室友超級驚訝，因為大部分的人都是將料理包拆開，和泡麵一起泡熱水，「但這樣不是還要另外找東西壓碗蓋嗎？超不方便的」，並好奇問「若不是像我這樣泡，大家都拿什麼來壓碗？」

貼文曝光後，上百網友驚呼，「天啊！泡錯20年」、「你的泡法是正確的，很多人不看說明，不用驚訝」、「以前官方建議作法是蓋在上面加熱沒錯」、「你的泡法才是正確的，但我都直接全部丟進去加水，用筷子壓就好」、「我都是用免洗筷夾住泡麵碗開口處啊」。

值得令人關注的是，該篇貼文竟意外釣出李易留言分享，「將料理包放在碗蓋上的好處是，可以讓調理包裡面的牛油稍微溶化，讓湯包的精華可以更多到碗裡面」。