阿富汗最大民間廣播公司「黎明新聞」（Tolo News）昨晚報導，塔利班發言人穆賈希德表示，只有國際社會承認塔利班政府，他們才能處理外界批評的人權議題。

黎明新聞報導，塔利班政府發言人、資訊暨文化部長穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在接受訪問時抨擊外界不承諾塔利班政府卻又批評他們違反人權。

穆賈希德說：「外界負責地對待我們，承認我們的政府為負責任的政權。然後他們才可以合法地跟我們表達他們關切的事宜，而我們會予以處理。」

歐洲聯盟駐阿富汗代表團首長布朗特（Andreas Von Brandt）19日曾表示，歐盟對阿富汗人權情勢感到深切擔憂，特別是女性的教育與工作權。

阿富汗獨立人權委員會（AIHRC）同日發表聲明表示，自8月15日塔利班武裝力量進入阿富汗首都喀布爾之後，它就無法履行職責，並說塔利班力量已占據它的辦公室。

聲明要求聯合國人權理事會成立獨立機構監督阿富汗的人權情勢，同時呼籲塔利班尊重人權與AIHRC的獨立性。

對此，穆賈希德回應，AIHRC是前阿富汗政府屬下機構，也不是國際組織，但即使如此，塔利班政府已著手調查士兵占據AIHRC辦公室的情事。（編輯：馮昭）1100921