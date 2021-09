黃宇寒將參加桃園鐵玫瑰售票演唱會。(新視紀整合行銷提供)

⾙克⼩姐將參加桃園鐵玫瑰售票演唱會。(新視紀整合行銷提供)

Mary_See_the_Future將參加桃園鐵玫瑰售票演唱會。(新視紀整合行銷提供)

PiA吳蓓雅將參加桃園鐵玫瑰售票演唱會。(新視紀整合行銷提供)

經歷過疫情演出全部停擺,八十八顆芭樂籽開始舉辦小型巡演,也宣布參加「2021桃園鐵玫瑰音樂節」,主唱阿強表示:「好久沒有在站著的觀眾面前表演了,開場的時候心裡有點激動,而且大家狀況都還不錯,演到中間的時候有種福至心靈的感覺,結束之後在百樂門酒館久違的喝到早上五點,四十歲男人的快樂就是這麼簡單。」

他們日前開心宣布去年借貸150萬元製作發行新專輯《我的心正為你這個中年翹臀燃燒著!》,終於全數還清,而且歌曲《就請你把我乾杯吧(A_Live Pass Session)》被Spotify排進有上萬追蹤人數的「Just Rock」的歌單裡面。這個歌單的宗旨是「only the best rock in world 」,亞洲樂團還有日本ONE OK ROCK、泰國young wolf,讓他備感榮耀並感謝Spotify編輯的好眼光。

近來疫情趨緩,「2021桃園鐵玫瑰音樂節」推出「售票演唱會」,集結八十八顆芭樂籽、Mary See the Future、PiA吳蓓雅及共演樂團:貝克小姐、青虫aoi、柔米Zoomie、後站人、問題總部、黃宇寒,從10月到12月輪番在桃園ThERE音樂展演空間展開售票專場演出。

售票演唱會分為兩個展演內容,包括「當代音樂藝術場」以及「極限音樂實驗場」,當代場呈現新人類心裡住著冒險家的靈魂,現實卻是不鹹不淡的各種渴望;極限場則是桃園在地優質樂團或創作人,搭配創作風格截然不同的音樂人,挑戰差異化的音樂風格結合。

曾入圍金曲獎最佳客語專輯與演唱人獎的黃宇寒與⾙克⼩姐同場共演,來自桃園的兩組人馬相識於高中社團,當時黃宇寒為社長,貝克小姐主唱筱卿為副社長。PiA吳蓓雅邀請去年的金曲獎台語歌王蘇明淵擔任嘉賓,為PiA跨入台語領域的發片首唱場站台祝福。售票請上博客來或indievox購票網