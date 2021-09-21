視障按摩據點今年因新冠肺炎疫情影響一度停業，日前防疫警戒降為2級，在據點恢復營業前，台中市政府勞工局指派專業清潔人員到按摩據點打掃，維護環境清潔，並協助據點進一步加強營業場所風險管理，輔導其強化防疫應變措施，統一提供新型冠狀病毒快篩試劑，落實按摩師自主健康管理，打造安心按摩場所，讓顧客放心來消費。
勞工局長張大春表示，視障按摩師都經專業訓練，但其受限於視力不佳，環境打掃清潔能力較弱，勞工局推出環境清潔服務，提升視障按摩競爭力，目前在台中執業的視障按摩師逾三分之一申請過清潔服務，累計提供1572小時服務。
蔡姓按摩師說，開設視障按摩院以來，認真努力經營，顧客量穩定成長，但因時間及視力因素無法維護按摩院環境清潔，勞工局提供專業清潔人員維持環境，改善按摩院衛生及舒適度，提高顧客回流率，這次停業期間申請紓困工作補貼和復業前環境清潔工作，感謝勞工局的協助與輔導。
市府提供視障按摩據點新冠肺炎快篩試劑，提醒按摩師持續執行防疫措施、實名制登記來客，每天勤洗手消毒、全程戴口罩工作，落實環境清潔，使用過的耗材也要更新，讓民眾安心消費。
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