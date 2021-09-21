今年國慶活動，軍方除軍機衝場，為希望上限2400億元的特別預算能順利過關，包括雄風三型飛彈、天弓飛彈、愛國者飛彈及陸軍新購的「陸射劍二」飛彈車，都將通過總統府前，展示國軍戰力。目前，相關部隊在湖口訓練，並訂於29日夜間首度預校。

根據台北市政府警察局公布資訊，北市博愛路、愛國西路、重慶南路等部分路段，將於29日深夜至翌日凌晨實施預演管制。

據了解，國軍今年參加國慶活動兵力，將比照2016年，包括各式軍機，各型飛彈，憲兵快速反應連等將依序通過府前接受校閱。