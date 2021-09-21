大陸《科技日报》21日報導，世界智慧財產權組織（WIPO）20日在日內瓦發布《2021年全球創新指數報告》，顯示中國排名第12位，較2020年上升2位。《報告》高度評價中國在創新方面取得的進步，並強調政府決策和激勵措施對於促進創新的重要性。

《報告》稱，在新冠肺炎疫情造成巨大影響的情況下，2020年，許多國家和地區的政府及企業加大了創新投入。科技產出、研發支出、智慧財產權申請和風險資本交易等創新指標持續增長，表現出強烈的韌性。

其中，在研發支出方面，全球研發支出最高的企業資金投入同比增長10％，近60％的研發支出密集型企業資金投入同比增長；在風險資本交易方面，全球風險資本交易量同比增長5.8％，超過了過去10年的平均增速。

《報告》顯示，瑞士連續第11年位居榜首，瑞典、美國、英國、韓國分列第2位至5位；中國位列第12位，位居中等收入經濟體首位，超過日本、以色列、加拿大等發達經濟體；韓國由2020年的第10位躋身2021年的第5位，上升趨勢明顯；土耳其（第41位）、越南（第44位）、印度（第46位）等中等收入經濟體在過去10年中排名上升明顯，正在改變全球創新格局。

特別值得一提的是，中國自2013年起，全球創新指數排名連續9年穩步上升，上升勢頭強勁。

在分項指標方面，從創新投入看，中國的貿易、競爭和市場規模、知識型工人等2項大類指標均處於全球領先地位，閱讀、數學和科學PISA量表得分、國內市場規模、提供正規培訓的公司占比、國內產業多元化、全球研發公司前三位平均支出、QS高校排名前三位平均分、產業集群發展情況、資本形成總額在GDP中的占比、企業供資GERD占比等細分指標排名靠前。這表明中國在促進產學研合作，發展特色產業，做實做強做優實體經濟等方面採取了更多措施，為企業創新發展營造了更好的環境。

從創新產出看，中國的優勢集中在無形資產、知識的創造、知識的影響。其中，本國人專利、商標申請，創意產品出口在貿易總額中的占比等細分指標均實現全球領先。2021年，知識傳播這一大類指標進步明顯，特別是智慧財產權收入在貿易總額中的占比這一細分指標持續進步，表明中國正逐步從智慧財產權引進大國向智慧財產權創造大國轉變。

在全球「最佳科技集群」排名中，日本東京—橫濱地區、中國深圳—香港—廣州地區、北京、首爾、美國聖約瑟—三藩市地區分列前五。與去年相比，深圳-香港-廣州（第2位）排名不變，北京（第3位）、上海（第8位）、南京（第18位）、杭州（第21位）等排名均有所上升，且上升幅度明顯。

WIPO自2007年開始發布全球創新指數，成為國際上關於創新和智慧財產權水準的權威報告，具有較強的客觀性，受到國際社會高度關注。《報告》從創新投入、創新產出兩個方面，通過政策環境、人力資本與研究、基礎設施、市場成熟度、商業成熟度、知識與技術產出、創意產出等七大類81項指標，對全球132個經濟體的綜合創新能力進行系統衡量。