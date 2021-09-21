苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議長鍾東錦21日上午參加仙山靈洞宮山門啟用儀式。（謝明俊攝）

仙山靈洞宮新山門啟用後隨即進行新路口通車典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議長鍾東錦21日上午參加仙山靈洞宮山門啟用儀式。（謝明俊攝）

苗栗獅潭仙山靈洞宮、協靈宮新建山門，相當偉岸，是通往仙山的新指標。（謝明俊攝）

為慶祝新山門啟用，靈洞宮在新店溪畔舉辦法會。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉名剎仙山靈洞宮、協靈宮，對外交通依賴苗124線銜接台3線，苗栗縣政府花費8年時間溝通協調，在獅潭鄉公所下方打通一處新路口，廟方並重建新山門作為遊客指標，21日苗栗縣長徐耀昌參加啟用通車典禮，希望新山門成為獅潭觀光新景點。

苗栗縣獅潭鄉仙山是縣內知名景點，山上靈洞宮創建於1941年，主祀關公、玉皇大帝、東嶽大帝與三教諸尊寶等神祇，一直是地方上的信仰中心，由於仙山靈洞宮長年被雲霧圍繞，增添廟宇的神祕且莊重的氣息。

仙山對外交通依賴苗124線，往北可通南庄鄉，往南與台3線相銜接，過去在苗124線獅潭鄉公所及獅潭國小間，立有靈洞宮山門一座，是通往仙山的重要觀光指標。

2014年間，苗栗縣政府為拓寬苗栗124線新店瓶頸路段，拆除靈洞宮山門，經靈洞宮以及地方反映，以山門是獅潭仙山的宗教特色文化象徵，建議重建，縣府從善如流，決定承接新建山門工程，藉以加強參拜信眾動線導引以及鄰近鐘樓古道、仙山古道、錫隘古道、鳴鳳古道等步道的串聯，促進獅潭鄉新店社區老街觀光。

由於山門臨近台3線，為了抒解舊苗124線瓶頸問題，因此，縣府規畫在新山門處拓寬成6線道路，成為遊客進入仙山的新入口，全部工程總經費2400萬元，除了山門牌樓新建工程外、並設有相關觀光資訊導覽等附屬設備，以提供遊客及信眾旅遊服務，工程總經費全由靈洞宮管委會全額出資。

21日上午，靈洞宮與協靈宮舉行新山門及路口啟用通車典禮，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及縣議長鍾東錦與獅潭鄉長謝春梅到場參加。徐耀昌表示自上任以來，積極向交通部觀光局爭取經費投入於獅潭鄉周邊地區建設工作，目前已完成修繕靈洞宮周邊登山步道、涼亭設施以及停車場等設施，提供香客及民眾參拜及登山遊憩。在這附近台三線上的鳴鳳古道、錫隘古道，也跟客家委員會爭取「樟之細路」專案來修建步道、導覽牌等設施。在此次門樓工程完工後，將成為仙山入口意象標誌，期能帶給獅潭鄉更多觀光旅遊人潮及經濟效益。