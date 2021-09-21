有民眾上網發文抱怨，自己22歲未滿23歲卻不符預約資格，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，想要打的人都打得到。(陳君瑋攝)

第九輪BNT接種昨上午10點開放預約，包括18到22歲、65歲以上，以及40歲以上第九類對象皆符合資格，約90.6萬人；中央流行疫情指揮中心統計，截至今下午1點已有75.2萬人完成預約。第九輪BNT預約時間至22日中午12點，接種日程為9月25日至10月2日。

第九輪接種即將展開，但有民眾上網發文抱怨，自己22歲未滿23歲卻不符預約資格，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是一個分配的原則，一定會有在邊緣的人，能夠安排就會盡快安排；發言人莊人祥說明，未來BNT到貨量會比較大，輪到的時間會很快。

而校園接種將於明天起陸續展開，如果學生遺失或忘記帶健保卡，是否會無法接種？陳時中表示，希望大家把證件帶齊，但沒有強制說沒帶就不能打，但還是希望大家帶齊，方便自己也方便別人，比較不會弄錯，請大家積極配合。

昨（20日）疫苗接種5萬8759劑，疫苗人口涵蓋率49.75％，劑次人口比57.02％。但前疾管局長蘇益仁認為，台灣兩劑疫苗覆蓋率很難衝到6成，又逢秋冬流感期，會很難區分流感和新冠症狀，對此陳時中表示，6成當然是不容易，但不會很難，「我們一定會做得到」。

至於目前各國針對高風險族群追加第3劑施打，陳時中表示，第1劑和第2劑覆蓋率希望能提高，跟第3劑關係不大，會有一定的準備；我國已簽訂明後年2000萬劑莫德納次世代疫苗合約，陳時中強調「想要打的人都打得到」。