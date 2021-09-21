新竹縣新豐鄉紅毛港遊憩區的紅樹林「龍貓隧道」開放現人潮。（羅浚濱攝）

新竹縣新豐鄉紅毛港遊憩區的紅樹林，是北台灣地區唯一水筆仔與海茄苳混生的紅樹林，因欣賞生態的木棧道和涼亭老舊，更先後發生5次火災，縣府投入近6千萬元整修，未料廠商進口木料未能通過防焰檢測，致觀景涼亭工程停擺，縣府日前開放「龍貓隧道」等完工區域，中秋連假即現人潮。

紅樹林設有深入濕地的木棧道，能讓大小朋友近距離觀察濕地潮間帶的動植物生態，兩側茂密的水筆仔比人還高，被網紅稱為「龍貓隧道」沿線有4座木造觀景涼亭，登上2樓讓人有如置身樹海，因設施老舊加上疑民眾烤肉引起的祝融之災，必須做整修。

新竹縣新豐鄉紅毛港遊憩區的紅樹林觀景涼亭工程，因廠商進口建材未通過火焰檢測，封閉停擺待工程會仲裁。（羅浚濱攝）

縣府農業處長范萬釗表示，縣府向中央爭取前膽經費辦理整修工程，去年6月底封閉紅毛港遊憩區，讓得標廠商進場施作，原訂今年3月底完工開放，但受到新冠疫情影響，廠商無法馬上從國外進口建材，漁業署同意工程展延至6月30日。

未料，廠商進口的婆羅州鐵木，未能通過火焰檢測，造成觀景涼亭無法施作，廠商不服，全案已送交工程會做仲裁，縣府額外辦理工程發包，完成通往紅樹林的拱橋護欄等設施，維護民眾通行安全。

范國釗指出，目前除了觀景涼亭封閉外，整個工程已完成9成，將待工程會仲裁結果後再做收尾，17日先開放整修完成的公共廁所、停車場及木棧道等設施，以免影響紅毛港遊憩區觀光。

在中秋連假期間，紅樹林「龍貓隧道」湧現人潮，不少親子在木棧道上欣賞潮間帶的招潮蟹生態，有的則用木條綁線，以麵包或鱈魚香絲等食物當誘餌，不時傳出「釣到了！」「好大隻！」的驚喜聲！