行政院長蘇貞昌明日將針對「疫苗整備」至立法院專案報告，藍營是否將杯葛蘇揆備受關注。民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，國民黨要問政就好好問，不要整個黨失去理性，失控到一團亂，國家需要理性的在野黨，而民進黨團明日也會視狀況，隨時因應。

蘇貞昌明日將針對新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜赴立院專案報告並備詢。柯建銘指出，明日藍營沒有任何杯葛理由，因這是國民黨近期自己要求執政黨對外說明。

柯建銘說，政府每天都把疫苗採購、搶購，當成最重要的事情在做，現在也應國民黨要求，排了專案報告，若藍營明天又要占領發言台不讓蘇貞昌答詢，自己如何向民眾解釋？

柯建銘表示，立院總質詢什麼都可以問，因此過往很少會在總質詢前安排專案報告，民進黨在野時也沒有做過這樣的要求，執政黨已做出很大讓步。

柯建銘指出，藍營明天沒有不讓蘇貞昌上台報告的道理，國民黨自己要想清楚，要質詢就好好質詢，不要整個黨失控，沒有人控盤，搞得跟國民黨主席選舉一樣一團糟。

柯建銘說，本周開始有3個報告，其中周四將討論紓困特別預算，將攸關振興五倍券，這都準備要交付委員會，不能搗亂，周五則是總質詢。民進黨很有誠意面對問題，希望在野的國民黨能夠理性，好自為之。