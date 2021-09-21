經歷20年籌畫，備受關注的北京環球影城20日正式開園。（中新社）

經歷20年籌畫，備受關注的北京環球影城20日正式開園。《環球時報》社評表示，當前中美政治關係已經跌落得讓很多人使用「冷和平」，甚至「冷戰」來描述，但北京環球影城開幕的盛況呈現的卻是中美民間交往的熱情，和仍在擴大的交往能量。

環時社評說，中國現在南有香港、上海的迪士尼，北有北京的環球影城，三個大型「洋主題公園」在中國落戶，其中兩個分別在大陸內地的南北最大城市營業，這構成了中國對外開放的一條輪廓線，也折射了中國經濟進步和國民消費能力的不斷上升。

北京通州區副區長楊磊預測，北京環球影城一年的營收將超過100億元人民幣。新冠疫情對旅遊業造成衝擊，全球的主題公園銷售額普遍下降，但希望中國的動態清零能力對旅遊業釋放出越來越強的保護力。

環時社評又指，環球影城、迪士尼這些主題公園能夠持續在中國凝聚人氣，反映的是中國社會對外部文化的開放、友好態度，這就是中國文化的整體包容性。

環時社評表示，當然中國社會是一個超大規模，利益的聚集和分享方式相當複雜，文化多樣性很普遍，價值觀也很多元，對外來文化的微詞和歡迎一直同時存在，當前中美關係的惡化的確也嚴重負面影響了中外文化交流的氛圍。

環時社評表示，不得不說，北京環球影城開業的時機比較特別，中美高強度競爭和新冠疫情在「夾擊」它。但即使這樣，北京環球影城的前途仍讓很多分析人士樂觀，如果這兩年世界上還有別的大型主題公園開張，很難相信有哪一個比北京環球影城的業績更值得期待。