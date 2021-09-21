台北市確診的女留學生，至中南部趴趴走，足跡遍及5縣市，北上回程時，因車子拋錨，曾在彰化縣進入汽車保養廠維修再上路，彰化縣衛生局掌握疫調、未公布足跡，已匡列24人PCR採檢結果均為陰性。

根據中央流行疫情指揮中心20日所公布、新增2例本土確診新冠肺炎中，一名自英國返台的女留學生，足跡遍及台北、台中、高雄、台南與彰化5縣市；她自稱去年曾在國外染疫，今年3月返台時為陰性，5月至7月間前往英、法，6月在國外曾接種過一劑BNT疫苗，7月返台時隔離兩次採檢也是陰性，不料這次為了出國自費採檢，卻呈陽性、Ct值34。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，女留學生從南部返回北部時，因為行經中部時車子拋錨，就近在北彰化縣找汽車保養車進廠維修，由於她只待在該保養廠，沒有用餐、也沒親友，疫調後皆已完整掌握接觸者，沒有不確定的接觸者，所以並不需要公布足跡。

葉彥伯指出，針對該汽車保養廠內同時段修車的民眾、與廠內員工，共匡列24人進行PCR檢驗，結果均為陰性，因為女留學生在保養廠等車子修好，待得時間較長，其中接待和修車師傅2人，被列為居家隔離對象。