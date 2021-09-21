台北市20日新增2例本土確診個案，其中案16254為20多歲英國返台女性，足跡遍布5縣市，16日曾投宿高雄漢來大飯店，隔天早上還在海港餐廳用餐。高市衛生局表示，接觸者30人快篩及PCR均呈現陰性，相關場域也已完成清消。

案16254原本預計22日要出國讀書，19日至醫院自費採檢發現確診，Ct值34。她曾打過一劑BNT疫苗，6日與父母、祖母自行駕車，從台北市至高雄市探親，晚間6：30至8：00與家人及高雄市親戚一同於漢來大飯店12樓名人坊包廂聚餐，並於當天入住漢來大飯店。隔日上午9：30至10：00於漢來大飯店43樓海港餐廳用畢早餐後，即駕車北上。

衛生局表示，該案密切接觸者14人，一般接觸者16人，所有接觸者檢驗結果快篩及PCR均呈現陰性。衛生局仍呼籲，適逢中秋佳節民眾南來北往移動頻仍，北部社區零星個案頻傳，餐廳等營業場所人潮眾多，業者應注意落實實聯制、隔板，桌次間距及工作人員健康監測、環境清消等防疫工作，民眾外出應全程戴上口罩，用餐時避免交談、離開座位時也請務必戴上口罩，避免發生不特定接觸風險。