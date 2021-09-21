不少人總在青春期就開始談戀愛，但他們卻未必會早婚！搜狐網命理專欄分享，射手座、雙魚座、天蠍座、獅子座的人個性很早熟，年紀輕輕就活躍於情場，但他們個性敏感，容易想很多，注定會晚婚。

▍1.射手座

射手座是12星座中最早情竇初開的星座，他們天生愛玩，很有冒險精神，但對於他們來說，初戀往往是最純粹又認真的一段感情，會讓他們一輩子銘記在心，但他們太愛自由，年紀越大越不敢輕易結婚，因此會成為晚婚一族。

▍2.雙魚座

雙魚座天生熱愛追求浪漫，因此很容易早戀，只要遇到一個心動的人就會陷進去，迫不及待展開熱戀，但一次次毫無保留地付出，導致他們在感情上受的傷往往很深， 最終不敢太早結婚。

▍3.天蠍座

天蠍座很有主見，思想比同年齡的人更早熟，他們的初戀往往發生在學生時期，單純的愛總令他們刻骨銘心。在感情上，他們無法忍受半點將就，要百分之百喜歡才願意交往，他們認為，真愛晚點來沒關係，找到對的人才是最重要的。

▍4.獅子座

不甘後人的獅子座總是爭強好勝，早在青春期就會開始談戀愛，只要喜歡一個人，就一定要追到手，他們絕不會坐視自己喜歡的人跟別人交往，非常霸氣，但他們在感情上容易糾結和敏感，只為真愛守候，因此也是晚婚一族。