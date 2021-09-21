男穿潛水衣陳屍貢寮岸際 頭部發黑死亡多時 16:092021/09/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局21日中午獲報，在貢寮區台2線104公里一間加油站對面疑似有人溺水倒地，警消和岸巡抵達時，發現為一名穿著深色潛水衣男子，頭部已發黑死亡多時，立刻在現場拉起封鎖線，警方已調派鑑識人員前往採證，釐清死者身分。（中央社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子今天中午被發現疑似溺水倒臥在新北市貢寮區台2線岸際，警消和岸巡抵達後，發現男子穿著深色潛水衣，頭部發黑已死亡多時，警方派遣鑑識人員到場採證，釐清死者身分。 新北市消防局中午12時36分接獲通報，貢寮區台2線104公里一間加油站對面疑似有人溺水倒臥岸際，警消和岸巡抵達時，發現年約30、40歲男子穿著深色潛水衣，頭部已發黑死亡多時，立刻在現場拉起封鎖線，瑞芳警分局調派鑑識人員前往採證，釐清死者身分。 情侶夜遊西子灣 消波塊傳來「救我」恐怖哀號真相曝光 金山父女陳屍自宅 子破門赫見乾屍 #貢寮 #新北 #潛水衣 #台2線 #加油站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假第3天 恆春半島出現提前北返車潮 17:132021/09/20 生活 金門8旬翁走失卡魚塭旁樹枝 警消軍摸黑搜索平安尋獲 10:392021/09/21 社會 中秋連假最後一天 侯友宜：濱海風景區人車多 11:412021/09/21 生活 中秋連假第3日 預期湧現景點出遊及返工車潮 10:582021/09/20 生活 海洋悲歌再起 瀕危「中華白海豚」魂斷金門海岸 10:282021/09/19 生活 男設計師投資遭施暴拍清涼照 中市警速逮7嫌救人 10:062021/09/21 社會 金山別墅雙屍！父女躺客廳成乾屍 赫見現場詭擺「5台電風扇」 18:082021/09/20 社會 男子酒駕過彎撞路樹 車尾卡進2棵樹間「完美停車」 15:572021/09/21 社會 下藥勒斃前女友 男為劫財判無期 04:102021/09/21 社會新聞 不滿沒疫苗 網紅大鬧球場骨折 04:102021/09/21 社會新聞 中秋交通大執法 台24線開出140張超速罰單 18:362021/09/20 社會 社會熱門新聞 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 大學新鮮人租屋在外 阿SIR這樣叮嚀 - 社會 男穿潛水衣陳屍貢寮岸際 頭部發黑死亡多時 - 社會 - 中央社 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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