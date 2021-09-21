一名男子今天中午被發現疑似溺水倒臥在新北市貢寮區台2線岸際，警消和岸巡抵達後，發現男子穿著深色潛水衣，頭部發黑已死亡多時，警方派遣鑑識人員到場採證，釐清死者身分。

新北市消防局中午12時36分接獲通報，貢寮區台2線104公里一間加油站對面疑似有人溺水倒臥岸際，警消和岸巡抵達時，發現年約30、40歲男子穿著深色潛水衣，頭部已發黑死亡多時，立刻在現場拉起封鎖線，瑞芳警分局調派鑑識人員前往採證，釐清死者身分。