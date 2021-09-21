洛杉磯湖人隊新球季的贊助商出爐，就是韓國餐飲商CJ bibigo（必品閣），這個繡在湖人球衣上、小小一塊2.5平方吋（6.35公分）的廣告可不便宜，合約價碼是5年1億美元。CJ bibigo從未跨足到美國體壇，這回他們被說服了，畢竟把自家logo穿在詹姆斯(LeBron James)身上就值得這麼多錢。

CJ bibigo對《洛杉磯時報》表示：「湖人是世界第一的知名球隊，他們不只是一支籃球隊，特別在年輕人心中，他們是一個文化圖騰。」

新球季的湖人隊除了詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)，還延攬了韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo Anthony)等球星。CJ bibigo先前也找了知名的「江南大叔」PSY代言，不過要打進美國、大陸市場，CJ bibigo肯定湖人隊擁有更巨大的能量。屆時CJ bibigo的商標放置在球員的左胸上方，另一邊則是放球衣商Nike的商標。

其他球隊也各自找到贊助商，例如布魯克林籃網、印地安那溜馬、衛冕軍密爾瓦基公鹿3隊都是摩托羅拉，鳳凰城太陽隊是PayPal，金州勇士隊是日商樂天，曼菲斯灰熊是聯邦快遞，丹佛金塊隊是西聯匯款，至於魔術隊的贊助商當然就是同樣位於奧蘭多的迪士尼了。

NBA原本是北美的體育聯盟，官方在2019年宣布開放球隊簽約海外的贊助商。目前尚有3支球隊沒簽到贊助商：費城七六人、華盛頓巫師、明尼蘇達灰狼。