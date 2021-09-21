午後出門要帶傘 新北等11縣市發布大雨特報 15:302021/09/21 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因午後對流發展旺盛，氣象局針對11縣市發布大雨特報。（圖／示意圖，記者姚志平攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今（21）日表示，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，並對11縣市發布大雨特報，包括新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣。另外也針對新北市、桃園市及宜蘭縣3縣市，發布大雷雨訊息。 #氣象局 #大雨特報 #帶傘 #下雨 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 蔡英文、賴清德都打高端 去不了美國？ 陳時中一句話神回 - 生活 陳時中喊話疫苗邊緣人 「想要打的人都打得到」 - 生活 中秋節惹人嫌3禮品出爐 鄉民點名：有夠難吃 - 生活 108萬劑莫德納9／28起配送 兩大族群造冊接種 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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