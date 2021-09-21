中央氣象局今（21）日表示，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，並對11縣市發布大雨特報，包括新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣。另外也針對新北市、桃園市及宜蘭縣3縣市，發布大雷雨訊息。