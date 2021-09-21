大陸澎湃新聞21日報導，福建省衛健委21日通報：9月20日0-24時，福建省報告新增本土確診病例42例（廈門市36例、泉州市1例、莆田市5例）。自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例405例，目前住院405例，無死亡病例。自18日以來，廈門每日新增本土確診病例數，已連續三天超過莆田，總數也在逼近中，全大陸3個高風險等級地區，廈門市同安區新民鎮的烏塗社區、西塘社區已占了2個。

此前，9月19日，廈門市報告新增本土確診病例16例，莆田市7例；9月18日，廈門市報告新增本土確診病例39例，莆田市4例。

本輪福建疫情中，莆田於9月10日率先通報發現本土病例，兩天後，廈門報告首例。

9月18日前，僅有9月13日、16日通報的每日新增本土確診病例數廈門超過莆田，且兩地數字較為接近：9月13日，廈門市報告新增本土確診病例32例，莆田市24例；9月16日，廈門市報告新增本土確診病例31例，莆田市28例。而從累計報告本土確診病例數來看，廈門總數已逼近莆田。

自9月10日至9月20日24時，莆田市累計報告本土確診病例195例，無症狀感染者3例；自9月12日至9月20日24時，廈門市累計報告本土確診病例183例。

在廈門各區疫情中，尤以同安區最為關鍵。

據9月20日召開的廈門市政府疫情防控情況新聞發布會介紹，截至9月19日24時，廈門市累計報告確診病例147例，分布在思明區9例、湖里區3例、海滄區6例、同安區129例。

《廈門日報》報導，9月20日，福建省委常委、廈門市委書記趙龍，市長黃文輝分別檢查疫情防控工作，看望慰問中秋假期奮戰在疫情防控一線的工作人員。趙龍指出，當前同安區抗疫工作正處在最吃勁的時候，務必要落實好快速核酸檢測、居家不外出、及時轉運隔離患者這三件事。