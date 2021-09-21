三金得主蔡振南特別出演告五人MV。（相信音樂提供）

告五人〈愛在夏天〉是歌迷哈瓜們最愛的夏日神曲之一，繼去年超犀利趴的live版MV，這次再度推出〈愛在夏天〉2021 Love In Summer版，請來蔡振南演出，告五人能獲得如此資深的大前輩鼎力相助，直呼：「整支MV都昇華了！」

蔡振南在MV中回憶自己年輕時的初戀，孤身一人重遊當年和對方約會的遊樂園，酸甜滋味湧上心頭。拍攝空檔，告五人也到場探班，蔡振南一見到告五人直讚他們唱歌好聽，並說：「告五人這麼紅當然有聽過，應該要問他們知道我嗎？」告五人連忙表示能請來大前輩演出是莫大的榮幸，雲安說：「先前的MV有點像demo的感覺，這支是新的版本，當初聽到南哥要來演，我們都覺得這支要昇華了。」蔡振南則笑說：「哇，你的鼻子好長喔！」告五人趕緊澄清絕對沒有誇大說謊，句句屬實。

告五人推出〈愛在夏天〉2021Love in Summer版本。（相信音樂提供）

告五人〈愛在夏天〉2021 Love In Summer版，是告五人征戰大小舞台、歷經各大獎項、見證自我成長的作品，MV拍攝場景來到台中的樂園，一見到摩天輪雲安就驚呼：「希望我們有一天可以去到全世界的摩天輪！」哲謙興奮在旁跳起芭蕾，直說自己想要找時間好好把遊樂園玩個夠。台中陽光炙熱，也讓蔡振南印象深刻，雲安笑說：「為了讓南哥不要流太多汗，我們打算再出一首〈愛在冬天〉。」蔡振南接話：「然後我再穿夏天的衣服來拍！」笑翻眾人。