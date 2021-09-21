連靜雯和謝承均（左圖左）是好友，她印象最深刻的生日禮是豬哥亮（右圖）送12條紅色內褲。（楠軒工作室提供）

「斜槓女王」連靜雯今（21日）生日，頻道團隊1個月前提出特別企劃，蒐集網友想問連靜雯的問題，錄了「快問慢答」來滿足網友的好奇心。問題包羅萬象，從工作、感情、生命態度、瑜伽，還有網友提問「可以問妳家地址在哪嗎？」讓連靜雯笑回「你說呢？！」

連靜雯的副業品牌和台北電影節聯名推出。（楠軒工作室提供）

問到年齡，不管是身體健康、肌膚保養、心態都保持年輕的連靜雯說「我永遠28歲」，經紀人說，她比年輕夥伴更勇於接受挑戰、嘗試新鮮事物，「不管在身還是心，她真的名副其實的28歲」。

連靜雯響應「童心寶貝圓夢計畫」。（楠軒工作室提供）

連靜雯有耐心的一一解答網友的提問，解釋離開戲劇圈之後的心路轉折、遇到的困難和轉捩點、最想挑戰的角色類型，疫情期間最大的收穫、在飲食上的規範、生活中不為人的小事、工作和生活的規劃安排等。

提到收過最難忘的生日禮物，連靜雯大笑說「豬爸爸（豬哥亮）有一次請經紀人去買了12條內褲給我」，讓她印象超深刻。若可以出國拍攝，最想去吃喝玩樂的地方，連靜雯掙扎許久後選了夏威夷；聊到YouTube頻道有很多不同的來賓，目前沒有來過頻道但最想合作的人是誰？連靜雯秒答「謝承均」。

生活中不為人知的小事，連靜雯大方分享自己的「冥想」小祕密。她表示，因為自己日常工作太忙碌，需要花很多腦力和時間去討論、溝通、決策，所以會在早上睡醒和晚上睡前留1小段時間，讓心沉澱下來，能量保持在一定頻率和狀態內。

她也分享，不一定要躺著或坐著才能冥想，可以聽一些引導式冥想，最主要是讓自己的心安靜下來、調頻，覺得自己需要安靜的時候，可能在打掃、洗碗、也都可以做。

而原先設定為快問慢答的企劃，也因網友問題眾多，最後演變成快問快答，回答越來越簡短快速，最後關於自己的生日願望，連靜雯則一改前面的輕鬆嬉鬧，認真的說「真心希望疫情趕快過去」希望家人朋友都平安健康，平安就是最大的幸福。

身為9月壽星，連靜雯也參與第一社會福利基金會和 Simplee享樂主義共同發起的「童心寶貝圓夢計畫 殘奧會生日愛心義賣」，在社群上響應。過去也擔任過許多次公益大使，據悉連靜雯一直以來都很低調的響應公益，每個月也將所得的百分之10捐給不同的需要幫助的單位。

連靜雯表示，這只是一點小小能做的心意，也希望能透過自己公眾的影響力，讓更多人看到、一起共襄盛舉這些愛心公益活動。也準備3本9月份出版的心靈療癒書籍《療傷之書》，希望與在不同階段努力生活，或是正面對困頓、需要獲得安慰的粉絲分享。「快問慢答」生日特別企劃影片將於今晚8點於連靜雯的YouTube頻道首播。