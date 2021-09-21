干貝屬於高單價的海鮮，隨著等級不同價格也會有所差別；而市面上還有另一種組合干貝，外觀與真正干貝相似，但價格卻親民許多。有網友購買某牌干貝，因為多汁又好吃想回購，卻搜尋到業者說「堅持品質使用無泡水干貝原料製作」，看到又有點怕，並詢問「組合貝還是別買比較好嗎？」貼文一出引熱議。

一名網友於PTT上貼文表示，他買了某牌干貝，煮過兩次，不會縮水很多，多汁味道也不錯，本來想再回購，但搜尋了一下，業者寫說： 真正干貝肉高壓成型而成，非市售魷魚加工品，堅持品質使用無泡水干貝原料製作。看到又有點怕，「想問大家組合貝還是不要買比較好嗎？」

貼文一出立刻引起網友討論，「組合肉和假肉是兩種概念，如果擔心食安就買原型食物」、「簡單分類：很圓的干貝就是假的 不圓也不保證是真的」、「有時候就是突然很想吃燒烤店的珍珠貝，明明是假的」。

也有網友詳細解說組合貝的製作方式，「就像重組牛肉那樣，用比較差的次料，用黏著劑壓成型，口感味道都跟原塊干貝有差，而且要完全煮熟才安全」、「組合是多個聚集而成的，真的小干貝群假的大干貝」、「不是干貝，是多種貝類組成的」、「不是假干貝，是真干貝組合成的，或可簡稱干貝丸」。