大陸央視網9月21日報導，阿富汗塔利班政府發言人穆賈希德表示：希望與中國建立良好的關係。

中央廣播電視總台報導，當地時間9月21日11時（北京時間14時30分），阿富汗塔利班發言人穆賈希德在喀布爾資訊中心（GMIC）召開新聞發布會。

穆賈希德在發布會上感謝中國對阿富汗長期以來的支持和近期的表態，並對中國與阿富汗未來的關係感到樂觀。穆賈希德表示，希望與中國建立良好的關係，事實上「這一過程已經開始」。