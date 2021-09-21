塔利班發言人：希望與大陸建立良好的關係 15:382021/09/21 中時 李文輝、 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿富汗塔利班發言人：希望與中國建立良好的關係。（大陸央視網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視網9月21日報導，阿富汗塔利班政府發言人穆賈希德表示：希望與中國建立良好的關係。 中央廣播電視總台報導，當地時間9月21日11時（北京時間14時30分），阿富汗塔利班發言人穆賈希德在喀布爾資訊中心（GMIC）召開新聞發布會。 穆賈希德在發布會上感謝中國對阿富汗長期以來的支持和近期的表態，並對中國與阿富汗未來的關係感到樂觀。穆賈希德表示，希望與中國建立良好的關係，事實上「這一過程已經開始」。 英相滅火 稱對法國的愛不可動搖 聯合國大會登場，中美互動成焦點－習近平視訊 將批美結盟抗中 #塔利班 #穆賈希德 #阿富汗 #發言人 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「塔綠班之歌」引發爭議 游淑慧解讀烙印在民進黨身上之因 15:112021/09/21 政治 「塔綠班之歌」引發民進黨砲轟 高虹安今日回應了 10:362021/09/21 政治 印媒：美向印度簡報AUKUS 稱不影響現有合作 14:272021/09/21 國際 11月起入境美國須打完疫苗 認可疫苗名單待定 目前僅核准三款 05:312021/09/21 國際 為你選詩 “藝”起走過疫情陰霾 04:102021/09/21 焦點要聞 中方在聯合國人權理事會嚴重關切 美澳加任意拘留 09:572021/09/21 兩岸 塔利班政府：承認政權後再談人權 15:182021/09/21 國際 與弱勢孩童同行 打造飛往夢想的翅膀 14:302021/09/21 寶島 德政府未吭聲 德國人倒是幸災樂禍 04:102021/09/21 話題觀察 陳時中喊話疫苗邊緣人 「想要打的人都打得到」 15:112021/09/21 生活 聯合國大會登場，中美互動成焦點－拜登現身 將談氣候、論人權 04:102021/09/21 財經要聞 兩岸熱門新聞 陸媒批「佛媛」：狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的 - 兩岸 中巴合作JF17梟龍戰機獲青睞 阿根廷提列預算首批採購12架 - 兩岸 港媒：習近平內部會議明言地產商左右治港 已一去不復返 - 兩岸 史話》接收南海諸島的中國軍艦（劉良昇） - 兩岸史話 - 言論 秦始皇陵歷經2000年 究竟有無被發掘過？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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