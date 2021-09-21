大陸北京環球影城於中秋小長假期間開園，帶動北京成為最受歡迎目的地。根據大陸知名旅遊網站數據顯示，因環球影城開幕，帶動北京成為中秋期間排名第一的目的地，此外，環球影城大飯店也成為了北京地區排名前五位的熱門飯店。

9月21日，中秋小長假臨近尾聲，多個大陸線上旅遊平台相繼發布2021中秋小長假報告。數據顯示，這個中秋假期是今年以來「周邊遊」需求最為旺盛的一個小長假。

「攜程」的數據顯示，截至9月21日9時，中秋期間，周邊遊預訂人數占出遊總人數比例為56％，高於2019年中秋和今年端午、清明假期水平；中秋周邊遊訂單中，對比2019年，酒店訂單量增長逾20％，門票預訂量增長近30％，租車訂單量增長77％。

另外，由於北京環球影城於中秋小長假期間開園，帶動北京成為最受歡迎目的地。

「去哪兒」數據顯示，北京成為中秋期間排名第一的目的地。從去哪兒發布的環球影城開業首月的前十大客源地來看，不僅中秋節，在距離10天後的大陸國慶節，在環球影城的帶動下，北京仍然是預訂量最高的熱門目的地。環球影城大酒店也成為了北京地區排名前五位的熱門酒店。

馬蜂窩的數據顯示，北京環球影城還同時帶動大陸全國主題樂園訂單大漲，門票訂單量排名前30的景點中，主題樂園占比高達三分之一。

有部分遊客選擇反向操作，也就是在多數遊客將目光鎖定環球影城時，奔赴別的主題樂園度過歡樂假期，上海迪士尼、廣州長隆、上海和北京的歡樂谷，以及方特等都是門票訂單量位居前列的主題樂園。