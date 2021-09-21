染疫女留學生曾赴美麗華大直影城 看這部午夜場電影 15:432021/09/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市今公布案16254足跡，為一名20多歲女性，曾在9月18至19日到大葉高島屋、SOGO天母店和美麗華大直影城。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛生局專門委員歐佳齡表示，看電影前後會有走動，所以有發141封相關簡訊提醒足跡重疊的民眾。（摘自北市衛生局記者會） 台北市今公布案16254足跡，為一名20多歲女性，曾在9月18至19日到大葉高島屋、SOGO天母店和美麗華大直影城，共發送852封簡訊，至於外界好奇，案16254是看哪部電影，衛生局今揭曉是「沙丘」，目前已匡列24人居家隔離；22人採檢陰性，另2人等待檢驗結果。 衛生局專門委員歐佳齡表示，看電影前後會有走動，所以有發141封相關簡訊提醒足跡重疊的民眾。 不滿沒疫苗 網紅大鬧球場骨折 信義房屋夢幻職場 光埔特區店蔡姍珊自覺太晚來了 #大直影城 #新冠肺炎 #台灣 #簡訊 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一哥陳昭榮改當億級導師 吐露直播處女秀竟只有67人 15:452021/09/21 娛樂 疫情下的中秋節 安心烤肉2大原則 這電器幫大忙 08:432021/09/21 健康 美網封后獎金 拉杜卡努全交爸媽處理 04:102021/09/21 運動天地 金門8旬翁走失卡魚塭旁樹枝 警消軍摸黑搜索平安尋獲 10:392021/09/21 社會 安海瑟薇演《PRADA》助理絕美 選角她竟排在8個人後面 10:302021/09/21 娛樂 美不肯和印度分享核潛艦技術 憑甚麼澳洲就可以 08:412021/09/21 軍事 楊冪前後任機場罕同框 劉愷威、魏大勛尷尬零互動 09:572021/09/21 娛樂 北市公布染疫英返台女足跡 擴大發送852則細胞簡訊 13:502021/09/21 生活 梁靜茹分享療傷三部曲 一曲入魂把大霈逼哭了 13:532021/09/21 娛樂 中美關係起伏 環球影城逆風前行 04:102021/09/21 產業財經 打過1劑BNT 確診女足跡遍6縣市 04:102021/09/21 焦點要聞 生活熱門新聞 中秋節惹人嫌3禮品出爐 鄉民點名：有夠難吃 - 生活 蔡英文、賴清德都打高端 去不了美國？ 陳時中一句話神回 - 生活 108萬劑莫德納9／28起配送 兩大族群造冊接種 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 確診留學女足跡遍布5縣市 接觸者30人PCR出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。