衛生局專門委員歐佳齡表示，看電影前後會有走動，所以有發141封相關簡訊提醒足跡重疊的民眾。（摘自北市衛生局記者會）

台北市今公布案16254足跡，為一名20多歲女性，曾在9月18至19日到大葉高島屋、SOGO天母店和美麗華大直影城，共發送852封簡訊，至於外界好奇，案16254是看哪部電影，衛生局今揭曉是「沙丘」，目前已匡列24人居家隔離；22人採檢陰性，另2人等待檢驗結果。

衛生局專門委員歐佳齡表示，看電影前後會有走動，所以有發141封相關簡訊提醒足跡重疊的民眾。