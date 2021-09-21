台南市衛生局22日起進入校園為年滿12歲、未滿18歲學生接種BNT疫苗，首日有慈濟高中、關廟國中2校逾1300人將施打疫苗，衛生局指出，全市8.6萬名有意願接種的學生，將於10月8日前全面完成接種，另選擇至合約院所接種的2063人，表訂10月8日後可上1922公費疫苗預約平台登記預約接種。

衛生局統計，台南市符合BNT疫苗接種資格者共9萬2943人，有意願接種者8萬6162人，願意接種比率達92.7％。因為明天為中秋連假收假的第1天上課，僅先安排2校先接種，後續接種的學校和學生人數才會較多。

衛生局呼籲，青少年朋友接種前1日切勿熬夜，提醒即將接種BNT疫苗的青少年朋友，接種學生接種當天穿著寬鬆短袖，並確認身體有無任何不適，如有不適，建議待病情穩定後再接種。此外，BNT需接種2劑，不可與其他疫苗同時接種，與其他疫苗接種需間隔至少7天。