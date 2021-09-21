37歲港星鍾嘉欣是2003年度溫哥華華裔小姐、2004年度國際華裔小姐雙冠軍，出道後作品橫跨戲劇、唱片和電影，2015年與醫生老公結婚後生下一雙兒女，將重心轉往家庭，先前還遭直擊面容憔悴，對此，她也分享自己素顏的模樣打臉此說法。

鍾嘉欣時常在社群平台分享生活，先前網友還發現她面容憔悴，甚至有點老態，十分為她擔心，然而20日她上傳了一張在悠閒喝咖啡的照片，儘管她臉上幾乎胭脂未施，但看得出氣色非常好，鍾嘉欣精神奕奕地露出笑容，手上端著咖啡，她也在文中寫道：「祝福大家有個美好狀態。」

幾近素顏的模樣引來2.6萬網友按讚，更有不少人狂刷愛心，紛紛讚嘆：「好美喔」、「妳超可愛」、「好久不見，素顏媽媽」、「好漂亮！想妳！」、「真可愛嘉欣鐘小姐」、「好美好美～」，還有許多人祝她中秋節快樂，藝人好友胡杏兒、王君馨也來留言，可見她的超高人氣。

事實上，鍾嘉欣2015年與前電視廣播有限公司行政主席梁乃鵬的中加混血兒姪兒、當醫生的Jeremy Leung結婚，一家四口前往加拿大定居，去年才重新回到螢光幕前，如今鍾嘉欣如今忙著拍戲，還不忘經營個人YouTube頻道，外貌仍保養得宜，絲毫不像已經37歲的媽媽。