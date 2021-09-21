林爺爺原本是國小數學老師，曾獲選為優良教師，退休幾年後開始出現記憶力衰退，偶爾會在熟悉的地方迷路，甚至連出門採買物品時常忘記付錢，個性原本善於交際的他，開始變得不愛出門，不喜歡跟人群接觸，讓家人極為擔心，林爺爺最後被確診為失智症，台中市府說，失智人口成長，台灣約每77人中即有1人是失智者。

「失智症是一種疾病，並非正常的老化現象」，台中市衛生局長曾梓展說，民眾若發現家人出現疑似失智症狀，應盡快前往失智症整合門診服務醫院，接受進一步檢查和診斷，並於就醫完成後，至失智共照中心接受個案管理服務。

國際失智症協會為呼籲社會大眾重視失智症的防治及照護工作，將每年9月份訂為國際失智症月。台中市政府重視失智症照護責任，積極佈建失智照護服務資源，至今已成立10家失智共同照護中心及36家失智社區服務據點，今年區域佈建率更較去年成長30％，逐步提升資源可近性，讓失智長輩能留在家鄉安心養老。

像林爺爺這樣的案例，很多人從家中長輩發現同樣情形，在當地里長拜訪時，發現林爺爺有疑似失智症狀，介紹家人帶他到失智共同照護中心尋求協助及轉介相關資源，林爺爺確診為失智症，在個管師協助下，順利到住家附近的失智社區服務據點接受服務。

林爺爺現在每天都很期待到據點上課，生活開始變得精采，認知功能退化速度減緩很多。

衛生局長曾梓展表示，依據台灣失智症協會的失智症流行病學調查結果，在台灣約每77人中即有1位是失智者，且未來的50年中失智人口數，將以平均每天增加近30人的速度成長。

台中市除持續提升失智照護服務量能，更以失智者角度發展多元化照護服務，考量年輕型失智症者因身負家庭經濟支柱階段，面臨的情緒及照護需求與老年人不同，台中去年打造全台第一家年輕型失智社區據點「向上清活小屋」，提供有記憶力困擾的極輕度或輕度年輕型失智症者及其家屬照顧服務。

曾梓展表示，為改善原鄉失智照護資源缺乏問題，市府今年4月份結合和平區在地醫療服務，成立第一家原鄉失智社區服務據點「安康診所」，憑藉診所具備專業醫事人員，強化醫療與照護資源連結性，減緩原鄉失智長輩認知功能退化速度。

隨著疫情警戒降至二級，台中市36家失智社區服務據點已有31家遵照中央防疫指引恢復開站，可讓家中失智長輩前往接受延緩失智服務，舒緩照顧壓力。