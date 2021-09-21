每天秋節前後是黃頭鷺南遷的最高峰期，大批黃頭鷺飛經苗栗縣明德水庫會暫停休息，場面相當壯觀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

每年秋節時分，苗栗縣山區可見到大量黃頭鷺成群南飛越冬，每年飛行路線固定經由國道1號上空山脈依序南向飛行，由於族群浩大，場面相當壯觀，吸引許多愛鳥人士觀賞，部分鷺群會中途暫停苗栗縣明德水庫歇息飲水，大批鷺鳥成排停在水庫攔木索上，形成難得一見的景觀。

每年節氣從「白露」開始，大約是國曆的9到10月，開始黃頭鷺每年為期2個月的南遷行程，國內許多地方都可以看到大批黃頭鷺成群飛行，路線大致是沿著國道1號1路南下，在苗栗縣境內大約是沿頭份市、頭屋、公館、銅鑼、三義等等地南飛。

大批南飛遷徙越冬的黃頭鷺，經過苗栗縣明德水庫暫停休息，相當壯觀。

這許多黃頭鷺，有些是遠從日韓南遷到菲律賓等南方國家而過境台灣，每年的這個時候，成千上萬的黃頭鷺往南遷移，綿延幾公里的遷徙秀，讓人驚嘆！

苗栗縣野鳥協會總幹事溫春福表示，台灣常見的鷺科鳥類包括小白鷺及黃頭鷺，近期成群南下的都是黃頭鷺，黃頭鷺夏天時頭頸呈黃色，冬天就褪變成白色，但嘴喙仍為黃色，而小白鷺嘴喙則為黑色，2者可以此來做分辨。

溫春福指出，鷺科鳥類平素習慣集體行動覓食，而且多半是在白天覓食完，於傍晚集體飛回巢內，等到氣候轉變，鷺科會遷移南飛，也是集體行動，飛行行列類似雁行，最中間前方有一隻領頭鷺，身體最為強健，專門領頭破風，其它同行鷺隻依序排列而下，形成一個「V」字箭頭，以此行列前進可節省許多力氣。

據鳥友調查，黃頭鷺南遷最高峰時期都在中秋節前後幾天，每天大約有兩三萬隻，正是賞鳥的好時節，黃頭鷺飛抵台灣後，就沿著淡水河、新店溪，石門水庫、新竹、苗栗、南投、雲林樟湖，再經過嘉義縣梅山鄉太興村、仁義潭水庫、曾文水庫、白河水庫、阿公店水庫、最後由墾丁的龍鑾潭附近離境，愛鳥人士可以把握時間觀賞。