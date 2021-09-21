41歲董璇過去與高雲翔有過8年婚姻並生下一女，2018年男方在澳洲捲入性侵疑雲，雖最後獲判罪名不成立，但仍重創兩人感情，隔年宣布離婚。昨(20日)董璇參加北京國際電影節，她一身藍黑色禮服上身，深V大開中門蹦出雪白雙乳，再加上精緻小臉、立體五官，有如仙女下凡，網友則嘆高雲翔不懂珍惜，「這麼美老公還出軌」。

2009年高雲翔和董璇在七夕晚會上認識交往，2年後兩人甜蜜成婚，2016年生下一女，原本被視為幸福家庭模範，2018年高雲翔在澳洲拍戲殺青後與製片王晶雙雙捲入性侵女編導風波，雙方各說各話，而董璇第一時間不離不棄，為了讓高雲翔保釋，不僅交出護照，更帶著女兒飛到當地定居，替男方作保絕無逃跑的可能。

董璇昨參加北京國際電影節。（圖／翻攝自董璇微博）

今年初董璇接受《新京報》專訪，談到過去婚姻，她仍未有批評前夫的意願，直說：「無論他做過什麼，都曾是我的家人，也是孩子的父親」，並強調不後悔在事業巔峰期與高雲翔結婚，「如果再重新選擇，我還會這樣去做」。今年6月兩人所生女兒過5歲生日，一家三口被知情人透露久違同框，不僅一起替女兒慶生，還拍了全家福，可見董璇與高雲翔離婚後關係仍好。

董璇開深V露雙乳。（圖／翻攝自董璇微博）

董璇過去演出《雪花女神龍》、電影《立春》走紅，今年初她上陸綜《了不起藝能》擔任導師，表示自己這年紀已經沒有信心再演出少女年紀的角色，坦言：「我自己都不相信了，就更別提觀眾（要）去相信了」。昨她曬出難得嶄露性感、深V開到肚子露雙球的美照，顏值與火辣身材依舊讓人眼睛一亮，粉絲也興奮回應：「董璇姐姐真的是很美很性感，身材撩人，太讓人心動了」、「姐姐這個造型太可了」、「胸美成這樣，高雲翔還出軌」、「性感爆棚」。