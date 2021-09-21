味醂是日式料理必不可少的調味料之一，不少家庭主婦都會使用，但你知道其中的「醂」字該怎麼唸嗎？知名YouTuber魚乾近日想打要出「味醂」卻一直都找不到字，一搜尋之下才發現，原來「醂」字並不唸「ㄌㄧㄣˊ」，讓她驚訝地直呼：「奇怪的知識增加了」。

YouTuber魚乾以拍攝生活、美食、開箱等題材而聞名，目前YouTube頻道已經有124萬人訂閱。今（21）日凌晨魚乾想要打出「味醂」，卻一直找不到正確的文字，好奇上網搜尋才驚覺原來「醂」字並不唸「ㄌㄧㄣˊ」，而是唸「ㄌㄢˇ」，讓她興奮地到臉書粉專上發文，驚呼：「奇怪的知識增加了！」。

事實上，味醂一詞源自於日文「みりん（讀音：mirin）」，其中「醂」的正確讀音為「ㄌㄢˇ」，原本的意思是一種浸漬儲藏的柿子；而味醂的中文有時候也會寫作「味淋」或「味霖」，兩者的正確注音都和日文讀音更為接近。

不少網友看到貼文以後都感到十分震驚，紛紛留言：「怪不得每次我都要用寫的才能打出這個字」、「還真的耶！平常不會打到那個字，所以就沒發現」、「雖然讀作『ㄌㄢˇ』，但仍然為了接近原音而讀『ㄌㄧㄣˊ』，跟丼一個概念」、「一個有邊唸邊，沒邊唸中間的概念」、「就跟味噌（ㄘㄥ）、砧（ㄓㄣ）板一樣，有邊讀邊的錯誤觀念」。