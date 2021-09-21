大陸29歲女星古力娜扎（娜扎），擁有精緻的臉蛋及空靈的仙氣，與佟麗婭、麥迪娜、迪麗熱巴等人，被譽為「新疆四美」，更有「新疆維納斯」的美名。今（21）日恰逢華人的中秋節，她也不忘透過工作室曬出美照慶祝中秋，凹凸有致的火辣好身材也因此受到注意。

古力娜扎為慶祝一年一度的中秋節，透過工作室在微博上PO文表示「秋意撩人，陽光灑身。美娜碎花裙裹身，惬意享受秋後時光。中秋佳節，願闔家團圓，事事安好」，並曬出一系列美照。只見照片中，古力娜扎穿著一件鵝黃色與藍色拼接的小香風外套，內搭小雛菊造型洋裝，展現濃厚的秋意。

而洋裝胸口鏤空的性感設計，使古力娜扎一側身或是向前傾，飽滿半球若隱若現十分性感，搭配她精緻又乾淨的妝容與一頭波浪長髮，電得粉絲直呼「我的寶貝美死了」、「救命啊！我的老婆美到讓人窒息」、「姊姊的身材實在太好了」、「我的扎寶越來越美了」、「中秋快樂，我的寶貝」、「這組風格我愛了」、「十分應景，賞心悅目」，成功引發熱烈討論。

事實上，古力娜扎雖顯少秀出好身材，但不久前一名娛樂博主才在網路上曬出一組古力娜扎早期參加綜藝節目《花兒與少年》時的泳裝辣照，當時的她雖穿著深V泳裝搭配白色短褲，與一頭嫵媚的短髮，與現在清純的形象形成強烈對比，但白皙的肌膚與深邃的輪廓，依然令粉絲們忍不住大讚「太美了」。