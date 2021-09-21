「該不該與舊愛當朋友」向來是熱門兩性議題，搜狐網命理專欄分析，獅子座、巨蟹座、摩羯座一旦分手就會刪掉前任的聯繫方式，從此形同陌路，完全不留戀。

▍1.獅子座

獅子座的人自尊心很強，當兩個人已經走到分手的地步，就代表往後不必再聯絡，也不會再見面了，所以他們會快刀斬亂麻，立刻清除與對方有關的一切，包括聯繫方式或過往的合照，無論心裡是否真的放下，至少表面上會和前任徹底劃清界線，不讓局面太狼狽。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的人心思敏感，很怕受傷，在感情破裂的時候，就算心裡難以快速忘記對方，但他們絕不會表現出來，表面上總是非常果斷，以免影響個人情緒。他們會很嚴格對待自己，狠下心來丟棄具有紀念性的物品，不會自作多情糾纏對方。

▍3.摩羯座

摩羯座非常討厭熱臉貼冷屁股，更不稀罕虛假的愛情，只要對方透露出一絲的不在乎，他們就會選擇結束一段感情，即使還愛著對方，也會藏在心裡默默難過，不願意被看輕。對他們來說，只要分手了就不需要留著聯繫方式，只要互相遺忘，別再打擾彼此就是最好的決定。