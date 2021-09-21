被封為「台版三上悠亞」的女星林莎，外型甜美、身材火辣，IG擁有超過82萬人追蹤，人氣相當高，平時樂於分享生活近況的她，近日在社群曬出超辣美照，不到1天就吸引超過6萬名網友按讚。

林莎發文透露，趁著中秋連假到宜蘭工作，「看到泳池當然要～chill一下」，只見穿上藍色比基尼的她，在泳池擺出各種姿勢，而豐滿雙峰雖有薄紗遮掩，但白嫩春光和豐滿胸線仍藏不住，往下看S型腰身、腿根火辣入鏡，完美身型讓網友全暴動，在留言區刷滿一排愛心。

「超美的，身材殺死人了」、「國民女神真的名副其實」、「這組照片完全是最棒的中秋禮物」。林莎出道前曾當過模特兒、Showgirl，憑著甜美臉蛋和D級魔鬼身材，活躍於各大綜藝節目，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」等封號。

林莎和大她21歲的小鐘，頻在節目上被送作堆，還私下帶男方見家長，但日前她上節目卻透露「已有觀察中的朋友」，今年4月她被周刊拍到和一名西裝男私下互動親密，戀情撲朔迷離，日前小鐘被問到與林莎的真實關係時，他坦言林莎確實是自己的理想型，但也強調與林莎「完完全全就是同事」。