中秋月圓象徵團圓，斗南警分局大埤分駐所昨天（20日）傍晚5點接獲林姓男子報案求助，其妻前天下午駕車離家都還未回家，擔心因病所苦的她會輕生。斗南警方局獲報，透過手機訊號找到斗南小東里一帶但無法確認地點，推測有可能在汽車旅館，2小時內成功找到人。

斗南分局表示，黃姓女子因病所困，近來鬱鬱寡歡，其丈夫報案說以為太太外出散心，心情好了就會返家，沒想到手機都沒人接聽，徹夜未眠向親朋好友詢問都不知妻子下落，兒子又接到媽媽傳簡訊表示要輕生。

林姓男子表示，他心裡十分焦急，但再撥電話便關機了，只好向警方求助。

大埤分駐所獲報後，一邊通報案件，一邊調度線上所有警力協尋並組織專案小組，就黃姓妻子行經路段沿線，調閱路口及民宅監視器進行追查；經以電信基地台定位，最後發訊位置位於斗南鎮小東里一帶。

斗南分局資深員警思忖黃女與小東里並無地緣關係，推測可能藏身小東里一帶汽車旅館中，便調度警力對附近旅館進行全面清查。

不出所料，警方於斗南交流道附近汽車旅館中尋獲黃女車子，擔心刺激她的情緒，通知救護人員到場備援，才破門進入房內後，所幸黃女並無大礙。

其丈夫接獲警方傳來好消息，立即和兒子到場安撫，帶回照料，父子感謝警方出手救援，讓他們中秋團圓。

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