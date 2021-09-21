王姓男子今騎乘黃牌大型重機行經花蓮壽豐鄉台11線14.1K時，不明原因自撞路燈，由於他當時戴著俗稱西瓜皮的半頂安全帽，疑似無法承受劇烈撞擊，頭部重傷送醫不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自新北市49歲的王姓男子，趁著中秋連假，騎乘黃牌大型重機南下花東旅遊，今天沿著台11線行駛北返，行經14.1K時，不明原因自撞路燈，由於王當時戴著俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法承受劇烈撞擊，最後因頭部重傷送醫不治，詳細肇事仍待警方調查。

警方表示，今上午11時許，新北市人、49歲王姓男子，騎乘黃牌光陽重型機車，行經壽豐鄉台11線14.1公里北上車道時，不明原因，不慎自撞路燈，民眾發現有人躺在路邊，趕緊通報警消，前往救援。

由於撞擊力道強烈，王男重機車頭全毀，零件噴飛滿地，且他當時僅戴著俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法承受強烈的撞擊力道，造成頭部重傷，送醫搶救仍回天乏術。

警方表示，目前王男酒測值仍待驗，由於現場為大直線，失控自撞原因還要進行調查，呼籲駕駛行駛路況不熟道路時，應注意前方路況，勿疲勞或分心駕駛，並遵照速度行駛，且騎乘大型紅、黃牌重型機車，建議戴3／4式安全帽或是全罩式安全帽，並將顎下扣環繫緊，以降低意外發生。