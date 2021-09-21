中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，甜美外型加上傲人的E罩杯身材，半年多就累積超高人氣，常在社群網站分享日常的她，昨（20日）在instagram曬出只穿內衣的美胸照，讓網友大飽眼福直呼：「誠意一百分」。

林襄曬岀身穿黑色蕾絲內衣的照片，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，還不忘眨眼展露出俏皮的一面，不過內衣似乎塞不下傲人的E罩杯，幾乎要整個炸岀，深邃事業線更是直接大方見客，不吝嗇秀岀火辣身材的她，讓網友眼睛狂吃冰淇淋，她也不忘向所有女粉絲喊話：「胸部也要好好保養，睡覺時間千萬別放過」，對於代言人一職相當盡責。

對此，網友也紛紛留言：「太美了，新一代內衣皇后」、「真香，女武神比例太不科學」、「照片真的是太香了」、「襄襄穿起來就是很性感」、「就你最兇最可愛」、「看完這魔鬼身材頭都暈了」、「超性感，真的是我心目中唯一的女神」，「襄給的福利真的太讚了」，而這一系列照片不到一天的時間，就吸引超過５萬人按讚，足以見得她的超高人氣。

林襄日前分享去宜蘭渡假民宿玩水的照片，開心表示「好久沒有泳裝照了」，只見她穿著白色比基尼，在水池邊玩得不亦樂乎，上身直接挖出一個大洞，事業線可以說是深不見底，尤其比基尼下身露出神秘黑影，讓人看了臉紅心跳。