台灣大學籌設重點科技研究學院已久，負責規畫的台大電機工程系教授闕志達表示，教育部於7月中審核通過此案，並在8月18日行文校方同意成立，預計將在110學年度啟動招生，設立3個招收碩博士生的學程，最快明年2月就會有學生就學。

台大在6月中旬的校務會議上，校長管中閔便公開說明校方籌辦設立重點科技研究學院，經會議通過後，送至教育部審核。8月中旬則確定此案獲得教育部審核過關，9月24日將在校內舉辦第一場招生說明會，目前已吸引50到60名學生報名參加。

闕志達指出，在學院與課程安排上，將設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」等3個學程，分別各招收碩士生25人、博士生10人，最快明年2月就會有學生就讀。

闕志達強調，台大成立重點科技研究學院，在於希望政府和業界一起投入資源，以公私合力、產學合作的方式，培育研發與領導人才，因此校方特地邀請台積電、力積電、聯發科等知名企業合作，借助產業能量的最新技術來開課，並且也會安排學生前往實習，甚至也會邀請業師授課與指導論文。

闕志達特別提到，台大設立的重點科技研究學院，著重產學合作，必然會獲得來自企業的補助款。款項使用方式目前採兩大方向，第一是作為產學合作目標經費，可作為師資薪水加給，甚至更具競爭力的條件，延攬國內外優秀師資擔任講座教授，每年到學院授課1到2個月，之後可再透過線上的方式指導學生。第二項做法則是作為捐款興學，提供為博士生獎學金、國內弱勢清寒學子、國外學子等學雜費補助減免。

至於招生方面，闕志達則向教育部喊話，希望可彈性調整申請名額，讓不同學程、碩博班的報讀學生名額可流用，甚至是鬆綁甄試、考試、修讀博士學位等不同入學方式的名額比例限制。而除了招收本地學子外，也會積極招收優秀的海外國際學生，盼境外生占比能達3成。

論及清華大學、交通大學、成功大學今年也相繼成立半導體相關學院或學程，同樣招收碩博士生，對此闕志達笑說：「兄弟登山，各自努力」，但包含台大在內，4所公立大學於此案的合作企業幾乎相當，因此希望4校能夠一起努力，甚至部分課程或活動項目也可互相合作，一同努力提升辦學專業性。