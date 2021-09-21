湯瑪斯布蘭切特(Thomas Blanchard)在片中飾演爸爸。（輝洪提供）

奧斯卡名導馬丁史柯西斯監製、金棕櫚得主達頓兄弟製片，強強聯手共同打造的《大象與蝴蝶》，是新銳導演艾蜜莉范艾姆伯特充滿靈氣詩意之作，她的首部長片《從頭開始》便在坎城影展ACID單元大放異彩，當時她自己擔任製片，在拍攝及製作上擁有全然的自由，這次新作與金棕櫚獎導演達頓兄弟合作，拍攝條件大不相同，艾蜜莉認為這是一種學習的過程，而她會選擇達頓兄弟的「河流電影製片公司」，最大原因是因為他們的辦公室給人一種「家庭」的感覺。

導演艾蜜莉范艾姆伯特表示：「我喜歡拍片可以是一種家務事的想法。」另一個原因，艾蜜莉喜歡按照時間序的拍攝手法，達頓兄弟也表示認同，所以雙方一拍即合，艾蜜莉說：「我想對他們來說，他們之所以選擇跟我合作，是因為我在我的電影中所處理的主題令他們感到親近。」而在金獎導演的監製及製作加持之下，艾蜜莉一展自然且細膩的故事，透過片中男人與女孩讀的故事書《大象與蝴蝶》，展開各自人生最幽微秘密的心情，舉重若輕的揭開父女關係，拍出最動容如「阿飛與小蝴蝶」般愛意無盡頭的故事，也獲得了美國哈特蘭電影節最佳劇情長片的肯定，本片將於10月1日在台上映。

無論在虛構世界或現實生活中，導演艾蜜莉范艾姆伯特總是喜歡在他工作時觀察人際關係的形成，這也是為什麼她喜歡按照時間序拍攝的原因。「在我們實際拍攝之前，湯瑪斯只見過麗娜一次。」因為在片中設定就是一名從未見過親生女兒的父親，因此艾蜜莉認為湯瑪斯必須學會跟麗娜接觸並建立關係，這樣才能以最真實的互動及感情呈現。「這種做法當然總是有些風險，但這就是挑戰。如果他們的相遇不順利，我就會徹底重寫劇本。如此一來，本片就會處理一對父女之間的失敗會面，對我來說故事一樣會很精彩。我喜歡讓事情遊走在這種邊界上緩慢發展，以便增添外來的要素，好讓我們不只是照著劇本拍攝或是製造情感。我比較喜歡讓電影喘息，讓現實生活進入畫面之中。」

而導演也非常感謝飾演父親角色的湯瑪斯，「我第一次看到湯瑪斯是在安東凱珀斯的電影《家庭之殤》中。我對他的演出深感佩服，所以我想要跟他見面。我喜歡湯瑪斯的地方在於他願意冒險投入一部作品。他知道本片的拍攝過程會有點不同，跟他從未見過面的小孩一起合演電影是一大風險，但他同意接演並且接受挑戰。他也帶有一種孩子氣的特質，這正是我希望安東這個角色所具備的。」

《大象與蝴蝶》故事講述離開多年後的安東下定決心要面對自己的過去，他造訪了卡蜜兒的家，與曾深愛過的人重逢，而此時，她身邊已有個小女孩艾莎。安東來訪時，卡蜜兒正有趟重要出差行程準備出門，手忙腳亂之際仍遲遲等不到保姆。情急之下，卡蜜兒不得不把女兒請託給安東幫忙，轉身趕緊出門趕班機。一時措手不及的安東，勉為其難接下了請求，但他怎麼也沒想到，不僅保姆來不了，就此和眼前素未謀面的小女孩共度了他最難忘的夏天，也解開了他心中最放不下的秘密。