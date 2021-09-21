邵雨薇演出《2049》（瀚草影視提供）

陳漢典和李亦捷在《2049》虛擬旅行。（瀚草影視提供）

林柏宏演出《2049》（瀚草影視提供）

莫允雯（右）與林子熙。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》描寫當科技全面滲透到未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》單元。

今釋出花絮「未來科技篇」，《2049》呈現前所未見的科技產物，有趣的是，另外2項近未來科技「虛擬旅行」和「性愛XR」格外符合疫情時代的大眾需求。「虛擬旅行」讓人不用搭飛機，更無需隔離14天，只要配戴裝置就能1秒登入充滿異國風情的虛擬場景，「性愛XR」則是一款隔空做愛機器，不需要「人與人的濃厚接觸」即能享受身歷其境的性愛。

李亦捷在《2049》飾演虛擬旅遊設計師，她期待說：「希望2049年真的實現！」表示不但適合現在疫情，也能讓沒時間旅遊的人輕易完成環遊世界的夢想。陳漢典笑言這些技術超有賣點，尤其是「性愛XR」：「上市以後一定會賣很好，準備先存錢投資！」

陳漢典表示，以男性觀點來看「性愛XR」：「有他的市場，就像舒壓時看肉片，沒有傷害誰。」不過被問到最期待的劇中實現的科技裝置，他故意回答該單元的關鍵科技「讀心裝置」，「看到劇本覺得很好，『溝通』是每個人都需要去探討研究的事」。

這些科技看似對現有的各種疑難雜症提出解答，卻同時帶來巨大衝擊，《2049》剖析人類該如何判斷是非和作出抉擇，並學會和科技並存。李亦捷在《幸福話術》和老公陳漢典失和，嘗試用配戴「讀心裝置」來瞭解對方。

陳漢典則感嘆現代人已經常常陷入「科技冷漠」，30年後人與人的溝通問題可能會更嚴重：「科技讓我們很方便，但是人跟人好像越來越疏遠，人和人的溫度慢慢不見了。」

莫允雯和飾演心理諮商師的林子熙在《刺蝟法則》透過記憶重建室「坦誠相見」，一戴上頭罩就會將自己腦海中的回憶毫無掩飾的曝光在對方面前，劇組為了強化未來感，煞費苦心打造純白科技感空間。

莫允雯回想在記憶重建室中的演出，內心依然感到震撼，「全白的圓形空間有種莫名的壓迫感，每一次進去都感到的急躁和不舒服。」2個女主角不斷遊走在虛實世界之間，林子熙也表示拍攝過程彷彿不斷在回憶漩渦打轉，「很有掉入另一個時空的感受。」

製片湯昇榮認為，人類透過醫療科技進步解決病症，父母甚至對孕育下一代能有更多準備，「可是有一個事情永遠沒辦法解決，就是人的心理狀況。」邵雨薇和林柏宏在《完美預測》為了未出世的孩子走進「完美預測」科技算命公司，邵雨薇表示，走進預測未來的空間時，「很像走進另一個世界，出現再誇張的科技都不意外」，希望觀眾看完《2049》後能夠反思科技對人類的影響。

《2049》將於10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上十一點半於myVideo、Netflix上架最新集數。10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。

《2049》IP也有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格、林哲熹、木木林葦妮聲音演出的2049＋動畫影集《絕處逢聲》、與羅恩妮、SONY唱片、榮獲金鐘最佳客語專輯肯定的春麵樂隊合作音樂原聲帶以及出版品等將陸續問世。