在面對喜歡的人時，不少人因為太害羞，都會變得小心翼翼，只敢謹慎表達自己的心意，但有些人卻愛得超大方，搜狐網命理專欄分析，金牛座、雙子座、射手座的人最勇於追愛，對他們來說，相遇就是緣分，只要有好感，就會不顧一切追到底。

▍No.3 金牛座

金牛座個性非常理智，在面對很多事情的時候都很謹慎，不會因私人情感而影響任何決定，但在感情中，他們卻會很在乎自己的感受，希望陪伴在身邊的人就是自己的最愛，一旦他們愛上對方，就會全心全意付出，讓對方感受到他們的珍惜，期盼能手牽手直到彼此老去。

▍No.2 雙子座

雙子座的人喜歡隨興的生活，在與人相處的過程中，只要對方能抓住自己的目光，他們就會主動開啟話題，希望與對方有更進一步的接觸，而在確定對方也有好感之後，他們從來不會因害羞而拖拖拉拉，會在短時間內告白，更用各種話術讓對方答應交往。

▍No.1 射手座

射手座的人看似嘻嘻哈哈，但在面對生活的時候，卻是一個很感性的人，他們很希望把自己的人生過得精彩，不留任何遺憾，而在人際相處的過程中，他們也會很在意每個人對自己的印象，當他們喜歡上對方的時候，就會直接了當向對方示愛，即使遭受拒絕，他們也能很快放下。