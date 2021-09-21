「宅神」朱學恒20日邀請民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚等人合唱「塔綠班之歌」，藉以諷刺民進黨及其支持者，引發正反論戰，駐德代表謝志偉有加入戰局，表示不要和笨蛋爭論，並指大家遇到「是的，塔綠班！」就回以「是你，自作劍？」此事也在網路上引發網友熱議，許多人都對謝志偉的言行感到十分傻眼。

針對「塔綠班之歌」，謝志偉21日在臉書上表示，要對付他們，他有2點建議，不要和笨蛋爭論，他們會把我們的水準拉低到同樣是笨蛋的水準，然後以他們，在這方面的經驗打敗我們；每次一收到對方傳來「是的，塔綠班！」的時候，就神閒氣定，信手回以「是你，自作劍？」

此事也在PTT上引發網友熱議，「還是去唱RAP吧」、「又一個人參戰，果然全黨崩潰了？」、「代表國家在德國是這種貨色，悲哀」、「又一個被釣中了，真是好釣」、「換個人出來嘴砲好嗎，這咖超沒梗」、「可憐，稅金養的OO只會著墨在這上面」、「笑死，政府官員主動號召全國人民只打嘴炮」、「又一個對號入座耶」、「駐外代表就他最閒」。

有些網友則針對疫苗的問題開砲，「在德國連疫苗都瞧不到，整天在幫黨護航」、「去德國BNT公司催疫苗不會嗎」、「駐德代表買疫苗有這麼積極嗎？」、「這種等級，看起來要不到疫苗真的不是不努力」、「德國代表管不到疫苗，改來管網紅了」。