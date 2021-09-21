鳳梨釋迦外銷大陸管道突然遭中斷，對台東影響非常大，台東縣長饒慶鈴21日造訪釋迦農民，農民憂心全寫在臉上，她建請中央以每公頃50萬至80萬元的成本價、至少補貼一半面積的鳳梨釋迦協助去化，以減輕年底的銷售壓力。

饒慶鈴21日造訪利吉、美農地區釋迦果農，農民個個憂心忡忡，農民說，包括地租、人工及田間管理，鳳梨釋迦1公頃的生產成本在50萬至80萬元之間，目前果樹上掛滿小顆果實，甚至有的已經到中果等級，眼看12月就要收成進入產期，面對外銷中斷，到底還要不要繼續投入生產成本？繼續顧好品質要銷往哪裡去？農民不知何去何從。

饒慶鈴表示，台東縣鳳梨釋迦種植面積約2700公頃，以往每年約1.5萬噸鳳梨釋迦外銷到大陸，如果年底全部回流到內需市場，不僅會打亂鳳梨釋迦的價格，更會排擠到同其他水果，造成價格大亂。

因此，饒慶鈴建請中央即刻進行鳳梨釋迦產量調節，以每公頃50萬至80萬元的成本價、至少補貼一半面積的鳳梨釋迦協助去化，減輕年底的銷售壓力，讓農民安心，也避免市場陷入混亂的局面。

她說，中央提出投入10億元救鳳梨釋迦、蓮霧產業，除了立即明確的補貼政策，長遠來看，分散市場、開拓更多國家地區的外銷市場是政府持續努力的目標，為農會爭取補助冷鏈設備、加碼補貼非大陸地區外銷運費等，中央地方不分藍綠，一起為農民拚活路。