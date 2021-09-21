家住桃園市八德區的25歲徐姓男子與21歲曾姓妻子7月間在家中吸毒，曾女突抽搐倒地，徐男竟異想天開以關刀插入妻子喉部，並塞入銅錢想「驅魔」，致曾女死亡。桃園地檢日前偵結，依家暴殺人罪將其起訴。

檢警調查指出，徐男與曾女結婚2年，育有一子女，並與曾女母親同住在桃園市八德區，而今年7月10月下午時，徐男趁岳母出門時，與妻子在家中一同吸食毒咖啡包，曾女則在過程中全身不停抽搐。

豈料，徐男見狀卻拿起放在電視櫃旁約24公分的木製關刀，插入曾女的喉嚨，而曾女因呼吸困難表情相當痛苦，徐男卻持續以手緊壓曾女的脖子、腹部，隨後還將銅錢塞入其嘴巴，致曾女死亡。

曾女母親返回住處時，驚見女兒倒臥血泊，僅穿著內衣與內褲，旋即報警求助。徐男在警詢時，稱自己是為了救人，辯稱因妻子中邪，才想幫忙驅邪，對檢警提問避重就輕。

法醫解剖曾女遺體，發現曾女受有頸部壓傷、口咽多處出血、腹部外傷致臟器破裂等，而肺部吸入血液窒息而亡與施用毒品均為死因之一，桃園地檢署偵結，認定徐男犯嫌，依家暴殺人罪嫌將其起訴。

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