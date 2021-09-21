國民黨主席選舉打得火熱，候選人張亞中人氣異軍突起，成黨主席選舉大黑馬，不過黨內意見分歧，有力挺者也有擔心者。同為候選人的朱立倫今天接受《嗆新聞》專訪時說，「問一問要選舉的，誰不害怕？」。對此，張亞中今發表7點聲明回應，大家都是為了國民黨存亡絕續而戰，他誓與各位站在一起，正面迎戰民進黨，奪回政權。

張亞中今(21日)發表7點聲明，回應地方縣市首長及公職民代的疑慮質疑，他表示：

第一、我「完全」理解，國民黨各縣市首長、各級公職民代，願意「扛起」中國國民黨這塊招牌，堅毅的與民進黨戰鬥其中的艱難困苦。您們真的辛苦了。

第二、各位為什麼還願意扛起中國國民黨這塊招牌呢？因為，對黨還有期待，對黨的理念有認同感。但，被民進黨清算後的國民黨，在選舉的時候，給了各位什麼？要錢沒錢，要組織也只剩下卅七萬一千多名黨員。

第三、靠的全是同志們長期建立的傳統組織，以及紥實的深耕服務，才能贏得選民的支持，進而贏得選戰。

第四、正因為同志們認同中國國民黨，對黨有期待。所以我們必須反問今天的黨，在各位的選舉上，是資產？還是負債？如果，我們再不找回中國國民黨的靈魂、理念與論述，如果本黨得不到人民的尊重，我們在選舉中，將會節節敗退，席次逐次滑落。

第五、因此，張亞中今天參選，就是要喚起我們的黨魂、找回我們的理念、建立我們的論述，讓本黨成為受人尊敬的政黨。從我個人的民調反應，不難看出，民眾是有智慧的，眼睛是雪亮的，他們不只是支持張亞中，而是因為他們看到了中國國民黨改革的希望。

第六、我向各位保證，在各位往後的選舉中，扛著中國國民黨這塊一百二十六年的招牌，不再那麼辛苦，而是「加分」。因為，一個有理念、有論述，可以勇敢拆穿民進黨「以獨養貪」、「以獨引戰」這個「真武統發動者」的假面具的中國國民黨，將會迎來台灣人民的尊敬，會讓各位有光榮感，贏得更多民眾的支持，讓各位的選舉不再吃力。

第七、相信你我都是為了中國國民黨存亡絕續而戰，我們再也不能坐視台灣人民受到民進黨的欺凌與蹂躪，無止境的挑戰人民忍耐的極限。我張亞中誓與各位站在一起，正面迎戰民進黨，奪回政權，讓「安居樂業」不再是台灣人民的奢求，讓台灣能夠長治久安的持續穩定發展。