39歲美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，才剛擺脫爸爸長達13年的監管，拿回高達6千萬美元（約16億元）的財產主導權，恢復自由之身的她立刻宣布，和交往5年的小12歲男友山姆阿斯加（Sam Asghari）訂婚，過去布蘭妮就曾有過2段婚姻，如今梅開三度仍讓許多粉絲十分擔心。

布蘭妮2004年在拉斯維加斯嫁給青梅竹馬亞歷山大（Jason Alexander），但幾天後就宣布婚姻無效，接著又立刻嫁給舞者男友凱文費德藍恩（Kevin Federline），還生下了2子，2007年布蘭妮再度離婚，還付給男方130萬美元（約3900萬元台幣）分手費，每個月還都要支付2萬美元(約55萬元台幣)贍養費與育兒費。

布蘭妮因此被形容是人財兩失，這次再度衝動邁入婚姻，不少粉絲都十分為她擔心，由於布蘭妮沒有簽婚前協議書，就和她前一段婚姻一樣，如果未來2人鬧離婚，財產沒有婚前協議書的保護，布蘭妮又得再付給對方大筆分手費，甚至是再想一個前夫。

事實上，布蘭妮2002年因為個人生活與婚姻問題事業停擺，2007年傳出精神狀況惡化送醫院治療，當時法院裁定由她的父親傑米（Jamie Spears）擔任財產託管人，她為了拿回財產主導權鬧上法庭，並指控爸爸對她長期監控，如今終於擺脫爸爸掌控，就怕結婚又是另一個大坑。