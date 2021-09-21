總部位於深圳的恒大集團，2016年起連續5年入選《財富》世界500強，去年排名第152位，但今年7月起驚傳財務危機，因傳積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元（約新台幣8.4兆元）的巨額債務，佔陸國內生產總值2%，債台高築大暴雷下，這家陸資房產巨頭一夕豬羊變色，

除恒大今年來股價暴跌約9成，更拖累陸股、港股、美股、日股接連重挫，甚至連台灣的金融業、營造商都分別因曝險或建案中止而受累，同樣難逃颱風尾，外界更擔心演變陸版「雷曼兄弟」，引發系統性的金融風暴。

早在去年9月，內地網站已流傳疑似恒大集團向廣東省政府發出的《恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告》，指有息負債餘額達8355億人民幣，涉及249家金融機構，盼當地政府協調讓恒大地產借殼A股上市公司「深深房」，並稱若無法按期重組，今年初就可能現金流斷裂，當時遭恒大否認，指文件為捏造，但已引發市場疑心。

恒大集團是1996年由董事長許家印創辦，核心業務為房地產開發，除在逾2百多座城市推案，亦多角化發展汽車、旅遊、體育、金融、健康養老等業務，年營收超過2000億人民幣，員工數達13萬人，曾被認為「大到不能倒」的恒大集團，債務違約如何發生、風暴又為何愈演愈烈，一起來了解今年迄今的事件始末。

▲7月13日

江蘇無錫中級人民法院批准廣發銀行宜興支行的財產保全申請，裁定凍結恒大子公司宜興市恒譽置業、恒大地產共1.32億人民幣的銀行存款，引發被稱為「恒大系」的相關公司股票大跌。

▲7月22日

恒大集團發出聲明，未詳述財務狀況，僅稱與廣發銀行一事已妥善解決。

▲7月27日

信評機構標普將恒大信貸評級由「B+」下調兩級至「B-」，展望轉為「負面」，旗下的恒大地產、天基控股也同被降為「負面」。

▲7月28日

惠譽國際1個月內兩度下修評級，繼6月將恒大由「B+」下調至「B」後，又由「B」調至「CCC+」。

▲8月6日

最高法院要求恒大的所有案件移交廣州市中級人民法院集中管轄，標普同日將恒大等3公司的信評由「B-」下調兩級至「CCC」及展望負面，列為「垃圾債券」評級。

▲8月11日

《香港01》報導恒大計劃出售恒大物業，惟《財聯社》隔日報導萬科、碧桂園曾接洽，但因價格談不攏而告吹。

▲8月17日

內部高層人事換血，恒大地產董事長從許家印換為趙長龍，集團總經理及法人亦從柯鵬變為趙長龍。

▲8月19日

人民銀行、銀保監會約談恒大高層，要求積極化解債務風險，維護房市和金融穩定，並依法規做好重大事項信息披露。

▲9月8日

傳出恒大告知主要債權銀行，擬暫停支付即將到期的貸款利息，而集團旗下銷售金融商品的恒大財富，更已暫停部分兌付。

▲9月10日

許家印召開「恒大財富專題會」，恒大財富執行董事兼總經理杜亮卻承認已提前贖回投資的理財產品，各地投資人趕赴恒大深圳總部及分公司抗議，高喊「還我血汗錢！」，要求贖回。

▲9月13日

提供投資人現金分期、實物資產、沖抵購房尾款等3種兌付方式，但深圳總部大樓仍遭不滿民眾包圍抗議，恒大晚間聲明證實財務危機。

▲9月14日

在向港交所提交的公告中承認，恒大物業合約銷售金額6至8月呈下降趨勢，並預測9月持續大幅下降。

▲9月18日

傳出包括杜亮、許家印妻子等6名高層提前贖回，恒大集團公告證實，稱已要求限期返還款項，並進行嚴懲。

▲9月20日

債務風暴蔓延，憂心美企在陸投資受害，美股4大指數跳水，道瓊一度狂瀉近千點，終場下跌614點；港股更因地產股全倒，收盤大跌821點。

▲9月21日

許家印祭2動作穩軍心，除對員工發出「家書」信心喊話，也向恒大汽車技術人員釋出3.24億股。港股由黑翻紅，終場上漲167點；恒大雖跌幅收斂，終場仍續跌至2.27港元。

根據恒大至6月底的半年報顯示，淨負債率高達99.8%，加上23日及29日分別有8350萬及4750萬美元的利息待付，若未能在30天內償付就違約，流動性成最大考驗。且總計至年底，恒大境內外共有11筆債息要付，金額達52億港元，加上大陸遲未出手，外界仍擔心，財務風暴短期恐難落幕。