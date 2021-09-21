台南市善化慶安宮21日上午遵循古禮舉辦秋祭大典，以青蔥、芹菜、薑、蒜及五穀祭品祭拜六文昌帝君。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

慶安宮每年中秋秋祭依古禮祭拜文昌帝君。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

慶安宮每年中秋秋祭依古禮祭拜文昌帝君。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化慶安宮21日上午遵循古禮舉辦秋祭大典，以青蔥、芹菜、薑、蒜及五穀祭品祭拜六文昌帝君，善化區長方澤心、市議員林志展、李偉智、善化區學校校長與沈光文的後代、廟方委員齊聚一堂，典禮莊嚴虔敬，前後一個多小時最後火化疏文圓滿落幕。

善化慶安宮除祭祀五文昌帝君外，因為有「台灣孔子」尊稱的沈光文定居善化，1982年慶安宮也予以入廟祭拜，成為全台唯一祭拜「六文昌帝君」的廟宇。

慶安宮每年中秋秋祭依古禮準備祭拜文昌帝君供品，有蔥、芹、蒜、菜頭各代表聰慧、勤學、會運算與好彩頭，還有綠豆、紅豆等五穀雜糧，祈求文昌帝君保佑信眾金榜題名。

今日典禮由陽明國小校長羅永忠擔任至於正獻官，小新國小校長謝慶皇任糾儀官，善化各中小學校長也都列席參加。祭儀依古禮擊鼓、鳴炮展開序幕，古樂伴奏迎神，儀仗隊伍迎神。慶安宮表示，過去祭典都採用「十三腔」古樂伴奏進行，隨著時代演進，現在改用一般國樂替代，敬拜誠意不減。

沈光文的後裔每年從台北、雲林大埤各地趕回來參加秋祭活動，今年也有8位後代排除萬難到慶安宮參加祭典。