台中市運動局長李昱叡（左三）視察潭子國民暨兒童運動中心工程進度。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市潭子國民暨兒童運動中心已接近完工，建設局正辦理全運轉測試，後續由運動局接續籌備營運事宜。營運團隊日前進駐進行室內裝修以及設備器材安置，預計年底前啟用，將會是台中第6座運動中心，可提供民眾優質運動環境，打造「酷運動、酷城市」。

潭子國民暨兒童運動中心設有室內溫水游泳池。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

運動局長李昱叡表示，潭子國民暨兒童運動中心整體興建經費規模4億9526萬元，規劃地下2層、地上5層建築，包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等六大核心設施。

潭子國民暨兒童運動中心內部。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

另設有兒童閱覽室、兒童游泳池、多功能教室，未來將規劃多元運動課程，並結合戶外潭子運動公園籃球場、網球場、步道、槌球場及共融式遊具等，成為室內戶外兼具的多功能運動場域，特別是融合西北側豐富綠蔭及綠林生態環境，使得運動中心綠意盎然。

潭子國民暨兒童運動中心已接近完工，營運團隊日前進駐，力拚年底啟用。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

運動局表示，潭子運動公園設立至今已逾20多年，而潭子國民暨兒童運動中心的成立將使現有運動公園活化，升級為優質、舒適、多樣化的運動環境，另規劃增闢停車場，讓運動中心效益加乘發揮，落實台中「酷運動、酷城市」的目標，同時帶動台中運動產業發展。