中國大陸因為在台灣出口的釋迦與蓮霧上檢出「大洋臀紋粉蚧」，自9月20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，專家表示，與紐西蘭暫停我荔枝進口不同的是，中國大陸本身就是該種介殼蟲的疫區，應提出具體的風險評估，否則以科學角度來看，片面暫停並不符合國際慣例。

今年6月18日一批台灣空運進口到紐西蘭的荔枝發現東方果實蠅幼蟲，該國即下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，但因為芒果並未出現東方果實蠅，農委會已去函紐西蘭要求暫停芒果輸銷紐國措施；大陸海關總署9月19日公告，台灣番荔枝(釋迦)和蓮霧多次檢出「大洋臀紋粉蚧」，自20日起暫停兩水果輸入。

台大昆蟲系主任蕭旭峰表示，農產品出口時會考量有害生物的危害程度，紐西蘭本身沒有東方果實蠅，因此馬上宣布暫停輸入是符合國際慣例的，但中國大陸本身就有很多大洋臀紋粉蚧，既然是相同品種就要提出更多的科學證據，證明會帶給境內農產更危險的影響，也就是所謂的風險評估，若證明的確會帶來更多危險，那就馬上處理。

蕭旭峰說，今年初大陸以多次檢出大洋臀紋粉蚧和菝葜黑圓盾蚧等為由，自3月起暫停我鳳梨輸入，菝葜黑圓盾蚧因為在對岸還沒有正式的紀錄，但大洋臀紋粉蚧在亞洲分布很廣，大陸本身比台灣更多，這次片面暫停輸入，在科學證據上是站不住腳的。

防檢局表示，從發現有害生物到諮商檢疫條件，台紐雙方都依國際規範、按正式程序進行，反觀中國大陸本次再度片面暫停我國釋迦、蓮霧鮮果輸入，目前關切的太平洋臀紋粉介殼蟲在兩岸都有發生，使用燻蒸處理即可殺滅，幾無任何國家對介殼蟲類昆蟲採禁止輸入的措施。

防檢局指出，雙方如遇有檢疫問題，一般循雙邊諮商管道，就有害生物風險、科學證據及檢疫處理或系統性管理方式進行討論及合作，且在決定有效降低有害生物發生風險之輸入檢疫管理措施的同時，也必須考量對貿易影響程度最小的做法。